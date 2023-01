Uma mulher ficou ferida após o carro que ela estava cair em um córrego na noite deste domingo (8), na GO-139, no Residencial Village, na zona rural de Caldas Novas, a 170km de Goiânia.

Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas estavam dentro do veículo, que saiu da pista e depois caiu dentro do córrego. Os bombeiros resgataram a mulher com suspeita de fratura na clavícula e com hipotermia, que é quando a pessoa está com a temperatura corporal abaixo de 35°C.

Já o homem, que conduzia o carro, não teve ferimentos e foi retirado do local com auxílio de uma escada. Os dois foram levados para a UPA de Caldas Novas. Os nomes das vítimas não foram divulgados, por isso a reportagem não conseguiu saber o estado de saúde do deles.

