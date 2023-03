Uma mulher filmada matando o marido com uma facada no peito foi presa, nesta terça-feira (7), em Aparecida de Goiânia. Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que ela desfere uma facada contra o homem e ele cai no chão, no dia 19 de dezembro de 2022.

O crime aconteceu por volta das 19h no Setor Jardim Florença, em Aparecida. Nas imagens podemos perceber o momento em que o casal está discutindo e a mulher atinge o homem com uma facada, saindo logo em seguida e não sendo mais vista. O homem, de 55 anos, foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Uma testemunha ouviu os gritos e foi até o local, mas já encontrou a vítima caída na rua. De acordo com a delegada Luiza Veneranda, os dois eram usuários de crack e tinham ingerido bebida alcoólica pouco antes do crime. “O relacionamento dos dois já estava bastante desgastado, ela pediu para ele não procurar ela mais, mas a vítima sempre estava atrás da mulher”, explicou.

“Ela já estava bem desgastada, não queria mais o relacionamento, mas o homem insistia e ainda levava outras usuárias pra casa dela, o que a deixava muito chateada”, completou Luiza. Na cidade em que morava antes, a investigada contou que era muito agredida pelo companheiro e quando resolveu se mudar para Aparecida disse não admitia mais nenhum tipo de agressão.

Na noite do acontecido, os dois saíram da distribuidora de bebidas discutindo e foram até um determinado local, onde intensificaram a discussão e ela o ameaçou de morte. O homem, provocando a mulher, disse “Você não tem coragem”, e ela enfiou uma faca contra o peito dele.

Prisão

O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Aparecida de Goiânia prendeu a mulher temporariamente. A suspeita confessou o crime durante o interrogatório policial.

Depois de realizadas as diligências devidas, ela foi encaminhada à prisão, onde permanece à disposição do Poder Judiciário. Ela vai ser investigada por homicídio, com pena podendo chegar até 20 anos reclusão.