Cidades Mulher flagrada atirando cachorro no chão é presa suspeita de maltratar outro cão Na casa da mulher, que já havia sido indiciada, os policiais encontraram o animal subnutrido, sem água e com vários machucados

Um mulher filmada levantando um cachorro pela coleira e depois o arremessando no chão, em Santo Antônio do Descoberto, foi presa em flagrante nesta quinta-feira (17) suspeita de maus-tratos contra outro cão. Na casa da mulher, que já havia sido indiciada, os policiais encontraram o animal subnutrido, sem água e com vários machucados. O delegado Leandro Coutinho relata que na úl...