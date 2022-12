Durante o lançamento da operação "Rodovida", da Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta quinta-feira (15) em Goiânia, os policiais foram surpreendidos por um pedido de ajuda. A vendedora Paula Souza interrompeu a entrevista coletiva aos gritos após reconhecer um homem suspeito de furtar a betoneira da construção dela, há quase um mês. O homem foi preso e levado para a delegacia.

Mais de 30 policiais estavam na unidade da PRF da BR-060 e correram para saber o que estava acontecendo. A vendedora contou que a betoneira foi furtada em Terezópolis, cidade próxima a Goiânia.

Viaturas da PRF e da Polícia Militar saíram em alta velocidade e começaram uma perseguição ao veículo do suspeito, que durou quase uma hora. No fim, os policiais voltaram com o carro, a betoneira e o homem preso.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que a betoneira é levada da obra da vendedora. O equipamento tinha sido alugado pela vendedora para a construção de um barraco. A pessoa que alugou estava cobrando dela o valor da máquina: R$ 5 mil.

“Não tenho condição de pagar. Eu tinha alugado e fiquei só quatro dias com ela. Eu ia ficar com o prejuízo. Agora posso devolver para o dono e sem dívida, graças a Deus”, comemorou a vendedora.

O tenente da Polícia Militar Bruno Portela disse que o suspeito tentou fugir em alta velocidade na rodovia, mas foi abordado pelas viaturas.

"Ele se evadiu em alta velocidade, mas com o apoio da PRF conseguimos proceder com a abordagem. Ele negou o furto, mas a filmagem é incontestável", contou o tenente da PM Bruno Portela.

