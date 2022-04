Cidades Mulher mata homem a facadas e diz que teria feito faxina, mas não recebeu pelo serviço Crime aconteceu em Jataí no último domingo (24) e vizinhos contestaram versão da suspeita que está grávida. Populares disseram à polícia que ela é usuária de drogas e que não é diarista

Uma mulher de 19 anos foi presa no último domingo (24) após matar a facadas um homem de 56 anos no bairro Jacutinga, em Jataí, no sudoeste goiano. O crime aconteceu por volta das 16 horas e os moradores da rua acionaram a Polícia Militar. A jovem pulou o muro da residência da vítima e o atingiu com facadas no pescoço. Ele chegou a ser atendido pelo Corpo ...