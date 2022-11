Erica Fernanda de Souza, de 29 anos, morreu após levar um tiro em Catalão, região Sudeste de Goiás. Segundo a polícia, o disparo foi efetuado pelo próprio companheiro, Vitor Manuel Santos Melo, de 23 anos, que alegou ter sido acidental.

O caso aconteceu na madrugada do último domingo (27), no Bairro Parati. Conforme a Polícia Civil de Catalão, o casal estava em uma confraternização de amigos, e todos estavam consumindo bebidas alcoólicas durante a festa. Após o crime, Vitor Manoel fugiu do local.

De acordo com as investigações, a vítima foi levada durante a madrugada para a Santa Casa de Misericórdia da cidade por duas mulheres e um homem. Os três deixaram a mulher na recepção e fugiram do local sem se identificar.

O homem foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes da cidade após ser encontrado na casa da irmã, no Bairro Evelina Nour, na tarde do domingo. O POPULAR não conseguiu identificar a defesa do suspeito até a última atualização desta reportagem. O espaço segue em aberto.

A polícia informou que durante o depoimento, Vitor Manoel disse que não houve nenhuma briga entre ele e a companheira e que ambos se davam muito bem. O suspeito declarou que ao usar a arma colocou o dedo no gatilho de forma não intencional, o que acabou ocorrendo o disparo. Pelo desespero, o suspeito fugiu.

O casal tem uma filha de seis anos e, segundo a delegacia de Catalão, a menina está com familiares. O 1º DP de Catalão investiga o caso.