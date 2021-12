Cidades Mulher morre após cair do 15º andar de um prédio no Jardim Goiás, em Goiânia O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou o óbito

Uma mulher morreu, na madrugada desta sexta-feira (10), após cair da varanda no 15º andar de um prédio localizado nas avenidas E com a Deputado Jamel Cecílio, no Jardim Goiás, em Goiânia. A identidade da mulher não foi divulgada. O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou o óbito. Equipes das polícias Militar, Civil e Técnico-Científica foram enviadas para o loca...