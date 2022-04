Cidades Mulher morre após engasgar com pedaço de carne em Anápolis Vítima teve uma parada cardiorrespiratória em decorrência da asfixia. Equipe especializada do Samu prestou atendimento e constatou a morte no local

Uma mulher morreu após engasgar com um pedaço de carne na tarde desta segunda-feira (11), na Vila Jaiara, em Anápolis. A coordenadora do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no município, Eliane Bento Moreira, explicou que a mulher teve asfixia após engasgar com o alimento e, em seguida, uma parada cardiorrespiratória. Primeiramente, a família acionou o Corp...