Uma mulher de 37 anos morreu depois de levar choque em uma tomada de extensão, em Ipameri no Sudeste de Goiás, de acordo com o Corpo de Bombeiros. A corporação explicou que Alessandra Lima de Souza foi encontrada com uma extensão ligada na tomada e grudada em sua mão.

O caso aconteceu na segunda-feira (20) a tarde, no Conjunto Romeu de Carvalho. Os bombeiros ainda detalharam que o chão do local em que a mulher foi encontrada estava molhado. Na ocorrência, o caso foi registrado como uma morte acidental causada por um choque elétrico.

Ainda segundo a corporação, os familiares da vítima contaram que ela estava sozinha em casa no momento em que levou o choque.

O prefeito de Ipameri, Jânio Pacheco lamentou a morte de Alessandra. Na publicação, ele detalha que ela tinha um bar na cidade, chamado Bar do Por do Sol.

"Perdemos a jovem Alessandra Lima de Souza - do Bar Por do Sol - em uma infeliz fatalidade. Uma esposa, mãe e avó, que nos deixa tão cedo. Meus sinceros sentimentos ao esposo, e os filhos Lucas e Giselle", escreveu o prefeito.

Leia também:

- Jovem de 19 anos sofre choque em canteiro de obras em Caldas Novas

- Homem morre após ser atingido por raio e cair de uma altura de aproximadamente 6 metros

- Jovem morre e seis ficam feridos após levarem choque durante montagem de tenda