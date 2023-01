Uma mulher morreu após ser atropelada pelo marido em Britânia, na região noroeste do estado. Segundo o relato da Polícia Militar, a mulher foi encontrada presa embaixo do carro e sem consciência. O homem estava bêbado e foi preso em flagrante.

O caso aconteceu na sexta-feira (6). Foram necessários cinco militares para erguer o carro e retirar a mulher, que foi encaminhada para o hospital da cidade e, em seguida, para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

O g1 entrou em contato com o hospital e com o IML às 16h30 deste domingo (8), para saber detalhes da morte da mulher. No entanto, não houve retorno até a última atualização desta reportagem.

Leia também:

- Homem que tentou explodir casa da ex deve manter distância da vítima, ordena Justiça

- Dentista ameaçada pelo ex-namorado diz que novas vítimas a procuraram após repercussão do caso

- Mulher que fingiu ter câncer arrecadou R$ 20 mil com golpe em doações, diz delegado