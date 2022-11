Uma mulher, de aproximadamente 30 anos, morreu ao cair no córrego Botafogo após sofrer um acidente de trânsito no final da tarde desta segunda-feira (21), na Marginal Botafogo, em Goiânia.

De acordo com a Defesa Civil, a queda ocorreu após a motocicleta da vítima bater em um guard rail, lançando a motorista no córrego. Não houve outras vítimas. A mulher ainda não foi identificada, assim como as causas do acidente.

O corpo foi encontrando boiando na parte do córrego que fica nas proximidades da ponte da Avenida Leste-Oeste, e os socorristas que foram chamados para o resgate acreditam que o acidente tenha ocorrido a 2km de proximidade.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito, uma equipe do Corpo de Bombeiros e uma equipe da Defesa Civil foram até o local no final da tarde, e o trânsito na Marginal Botafogo, sentido Avenida Goiás-Norte, chegou a ser interditado parcialmente para a remoção do corpo da vítima. O fluxo foi liberado após a realização do procedimento.

