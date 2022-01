Cidades Mulher morre atropelada por caminhonete na Vila Pedroso, em Goiânia Vítima estava na garupa de uma motocicleta conduzida pelo marido, que ficou ferido

Uma mulher morreu após ser atropelada, na Rua Firenze, Vila Pedroso, em Goiânia, na madrugada deste sábado (29). De acordo com informações da Delegacia de Crimes de Trânsito (DICT) da capital, ela estava na garupa da motocicleta do marido quando foram atingidos por um veículo. A polícia apurou que os dois seguiam no sentido Jardim das Oliveiras. Ao fazer uma ro...