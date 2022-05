Cidades Mulher morre carbonizada após cair em forno de carvoaria, em Orizona Caso aconteceu no final da manhã do último sábado (28)

Uma mulher de 40 anos morreu após cair dentro do forno de uma carvoaria em Buritizinho, povoado do município de Orizona. A suspeita até o momento é que a morte, que aconteceu no último sábado (28), tenha sido acidental. No entanto, a Polícia Civil não descarta a possibilidade de homicídio e investiga o caso. Segundo informações da Polícia Militar (PM), a corporação foi ac...