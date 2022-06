Cidades Mulher procura Justiça para recuperar cachorro depois de se arrepender de doar animal Animal da raça Pintscher, foi doado por recomendação médica, mas a dona se arrependeu e procurou a justiça para reaver o cão

Uma mulher de Campos Belos procurou a Justiça depois de se arrepender de doar um cachorro. Segundo o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), o caso aconteceu em abril deste ano, após uma recomendação médica por conta de uma alergia. De acordo com informações do TJGO, a então dona de dois gatos e um cachorro da raça Pinscher, chamado Órion, teve recomendação de doa...