Cidades Mulher procura PM em Jaraguá após receber 22 multas de motocicleta que foi vendida Vítima não havia realizado transferência de veículo e soma de pontos na CNH ultrapassou 80

Uma mulher procurou a Polícia Militar em Jaraguá no último dia 23 de junho, após receber 22 multas referentes a uma motocicleta que havia vendido. No total, foram mais de 80 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) porque ela não havia feito a transferência e nem a comunicação de venda do veículo. Com isso, ela solicitou um bloqueio administrativo da moto no D...