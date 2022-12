Uma jovem de 26 anos pulou de um carro em movimento após ver que o motorista não era o mesmo do aplicativo. O fato ocorreu na tarde da última segunda-feira (19), na avenida Gonzaga Jaime, na Vila Redenção, em Goiânia. A passageira acredita que seria sequestrada.

Walirrane Pereira Ramos conta que ao entrar no veículo, o motorista começou a puxar assunto. “Eu não estava entendo nada por causa do barulho do som, mas concordava. Quando eu vi que ele estava me incomodando, olhei no aplicativo e vi que não era a mesma pessoa”, relata.

Segundo a passageira, o motorista era mais novo que na foto que aparecia no aplicativo. Neste momento, ela conta que pediu para voltar ao local de embarque para buscar as chaves que ela teria esquecido. “Ele perguntou sobre como ficaria o pagamento e eu disse que pagaria a mais para voltar”, conta.

Entretanto, Walirrane afirma que o motorista acelerou o veículo e não respondeu se voltaria para o local onde ela teria embarcado. “Eu abri o vidro e ele fechou, tentei de novo e ele fechou. Então, pensei que tinha alguma coisa de errado e que não poderia ficar dentro do carro”, afirma.

A mulher então tirou o cinto de segurança e pulou do carro em movimento. “Eu fiquei inconsciente, então, me disseram que ele chamou o socorro e que fugiu do local com minha bolsa dentro do carro”, conta revelando que a bolsa foi devolvida nesta terça-feira (20).

Com o objeto, foi entregue também uma carta do motorista, que dizia usar o aplicativo do pai para poder trabalhar. “Em nenhum momento quis fazer maldade com você. Estou passando por um momento difícil financeiramente. Só percebi que seus pertences estavam comigo quando cheguei em casa, peço desculpas”, escreveu.

A reportagem tentou entrar em contato com o motorista, mas não obteve sucesso. O POPULAR falou com o delegado Thiago Damasceno, da Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict), que explicou que o próprio motorista registrou o caso à polícia, mas que ainda não foi aberta uma investigação. Até agora, Walirrane não fez o Boletim de Ocorrência.

