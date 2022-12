Uma mulher andava de bicicleta na rua quando foi atingida em cheio por dois pneus soltos, em Cezarina, região Sul de Goiás. No momento em que é atingida, a vítima, de 48 anos, cai no chão e permanece por alguns minutos. O caso aconteceu no sábado (17) e ela segue internada no Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada (Heapa).

Com o impacto da queda, ela sofreu escoriações e fraturas, sendo atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao hospital. De acordo com a assessoria do Heapa, a mulher, que não quis ser identificada, quebrou o fêmur e está na fila de espera por uma cirurgia.

Quando foi atingida, ela estava em uma rua que dá acesso a uma fábrica de cimento e foi acertada pelas rodas que se soltaram de um veículo pesado que passava pela via. Segundo a filha da vítima, que também não quis se identificar, a mãe trabalha como empregada doméstica e estava retornado para a casa quando aconteceu o acidente.

No vídeo, é possível ver o momento em que os pneus, em alta velocidade, vão de encontro com a mulher, que andava de bicicleta e a derrubam. Segundo moradores da região, no local sempre há acidentes, porque os motoristas não param no cruzamento da rua que dá acesso à pista que vai para a indústria.

A reportagem solicitou ao Heapa atualizações sobre o estado de saúde dela, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

