A Polícia Civil indiciou por vias de fato (quando a agressão não deixa lesão) e dois artigos da Lei Maria da Penha (lei federal 11.340/2006) um comerciante de 56 anos contra uma empresária com quem mantinha um relacionamento havia dez meses. A vítima, de 28 anos, teria denunciado o companheiro após ter cortado o próprio pulso esquerdo para ser socorrida.

Paralelo a isso, a advogada do comerciante usa uma suposta retratação da empresária para tentar livrar o cliente do processo pela agressão e da medida protetiva imposta pela Justiça no dia em que o caso foi denunciado. O suspeito chegou a ser preso em flagrante, mas foi solto na audiência de custódia.

O comerciante foi preso no estacionamento do Hospital Neurológico quando tentava sair do local em um carro com a vítima. Policiais militares que atenderam a ocorrência contam, a partir de relato de funcionários do hospital, que o suspeito após levar a jovem até o hospital, desconfiou da demora do atendimento e que invadiu o quarto em que ela estava internada e a retirou dali à força.

Em seu primeiro depoimento, a vítima contou o suspeito era agressivo com ela e desde o dia 31 de dezembro não a deixava sair de casa, impedindo-a de falar com amigos e parentes. Contou também que no dia 3, ele ficou com o celular dela para que a mesma não informasse sobre as agressões à mãe, que mora na Bahia. Por fim, disse que se desesperou quando levou um tapa na cara e passou a ser xingada e ameaçada pelo comerciante enfurecido.

Ainda no depoimento, a empresária contou que após ter avisado os funcionários do hospital sobre as agressões ficou com medo que a Polícia Militar prendesse o companheiro e que este, depois de solto, fizesse algo pior com ela, motivo pelo qual aceitou ir embora da unidade antes que os policiais chegassem. Ela também confirmou que já foi agredida outras vezes pelo suspeito.

Um documento assinado por um médico atesta que o comerciante invadiu o quarto em que a vítima era tratada, retirou o medicamento que era dado a ela por acesso venoso e a levou “à força do pronto-socorro, alegando alta à revelia”.

Leia também:

- Marido suspeito de agredir a mulher após ela cortar os pulsos para pedir ajuda em hospital é solto

-Justiça libera homem suspeito de manter mulher em cárcere em Goiânia

- Mulher corta os pulsos para ser socorrida e denunciar violência doméstica; marido é preso

O comerciante preferiu ficar em silêncio ao ser ouvido pela Polícia Civil. Entretanto, imediatamente, sua defesa entrou com recursos alegando que a vítima sofria de transtornos psicológicos e usava medicamentos controlados e que não seria a primeira vez que a mesma cortou os pulsos.

Foram anexados ao processo suposta cópia de conversa entre o comerciante e um médico falando da saúde mental da vítima e de receitas e medicamentos que seriam usados por ela. Também foram entregues fotos que mostram os dois juntos em diversos momentos, principalmente em elevadores e em locais que se assemelham a bares e lojas.

No dia 6, a empresária esteve novamente na delegacia para um pedido de retratação onde recua das declarações. Ela diz que sofre com transtornos e que o companheiro fica com o celular dela e a impede de entrar em contato com parentes nos momentos de surtos, pois a mãe sofre com problemas cardíacos.

Nesta segunda-feira (9), a advogada do suspeito entrou com uma procuração na Justiça representando também a vítima e apresentando um pedido de arquivamento do processo no qual o comerciante foi indiciado, além de renúncia ao direito de queixa.

A reportagem não conseguiu contato nem com a vítima nem com a defesa do comerciante.