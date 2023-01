A família da mulher de 44 anos que desapareceu com a filha de 6 anos após sair de casa no dia 28 de dezembro, em Aparecida de Goiânia, contou ao O POPULAR que mãe e filha fugiram porque estavam sofrendo agressões em casa.

Lucimar Aquino da Silva entrou contato com a família pela segunda vez neste fim de semana. Segundo o irmão dela, Marcos Antônio Aquino, ela relatou que fugiu por medo porque a filha Laura também estava sendo agredida. "O cara [padrasto da menina] parece que deu uma cotovelada na barriga da minha sobrinha enquanto ela estava almoçando", diz Marcos.

De acordo com Marcos, a sobrinha Laura aproveitou o contato com a família e contou que quando a mãe saia para comprar alguma coisa, o padrasto batia nela. "Alguma coisa de mais errado ele fez com essa menina, não tem lógica", desabafa o tio.

O irmão ainda contou que Lucimar continua escondida e preferiu não dizer onde está, mas ela disse que não avisou a família antes de fugir por medo da reação deles. "Ela estava sendo coagida", afirma Marcos.

Após o desaparecimento de Lucimar e Laura no dia 28 de dezembro, as duas só fizeram contato com a família pela primeira vez na última sexta-feira (7), quando Lucimar fez uma chamada de vídeo dizendo que estava tudo bem com ela e a filha. No entanto, preferiu não dizer onde está e não quis explicar o que tinha acontecido.

O irmão de Lucimar diz que a família só ficou sabendo do sumiço no dia de 3 janeiro, por meio de uma publicação do marido dela afirmando que elas saíram de casa com destino à rodoviária de Goiânia, pois iriam viajar para Calcilândia, a 121 km da capital.

Os vizinhos do casal contaram para a família que os dois brigavam muito e que Laura era agredida pelo padrasto. Segundo eles, o homem mudou de casa e vendeu todos os móveis.

O POPULAR entrou em contato com o delegado Diogo Rincon, do 7° Distrito Policial (DP) de Aparecida de Goiânia, para saber sobre o andamento das investigações e aguarda retorno.

Leia também:

- Mãe e filha desaparecem após saírem de casa, em Aparecida

- Família recebe ligação de mãe que desapareceu com a filha após sair de casa, em Aparecida de Goiânia