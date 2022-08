Uma mulher de 28 anos foi presa após confessar ter matado o amante, um homem de 34 anos, em Mineiros, no sudoeste de Goiás. O corpo da vítima foi encontrado em um terreno baldio com marcas de golpes de faca e pauladas. Já no local do crime, a suspeita chegou a escrever na parede usando o sangue da vítima: "era ele ou eu" e "ele ia me matar".

Segundo a investigação, o crime aconteceu no dia 19 deste mês, mas a mulher só se entregou na última segunda-feira (29). O delegado responsável pelo caso, Thiago Escandolhero Martinho, explicou que o principal suspeito, à princípio, foi o marido da investigada. "Quando descobrimos que a vítima era amante da mulher, nosso principal alvo foi o marido, pela brutalidade do crime, com facada no pescoço, pancada na cabeça, sangue escrito na parede". Ele foi então conduzido à delegacia.

Ao ser interrogado, o homem mostrou mensagens de celular em que a esposa - ou ex-esposa, já que não ficou claro se estavam separados, segundo o delegado - confessava ter matado o amante. Ela, inclusive, contou que estava fugindo para a cidade de Camaçari, na Bahia.

Familiares também confirmaram que a suspeita havia viajado poucas horas após o crime. Diante das circunstâncias, foi solicitado o pedido de prisão preventiva e ela passou a ser considerada foragida.

De posse dessas informações, a polícia conseguiu localizar a investigada, que decidiu voltar a Mineiros e se entregar. Por hora, o delegado descarta a possibilidade de que o homem tenha oferecido perigo à amante, em virtude da brutalidade do assassinato. Isso contradiz o "recado" de sangue na parede, em que a mulher afirma que o amante iria matá-la.

Para o delegado, o crime pode ter sido motivado por ciúmes, já que em uma das mensagens ela havia escrito ao amante: "vai atrás daquela morena", ou por dinheiro. Mas até o momento, essa informação não foi esclarecida, explicou Thiago.

Em seu depoimento, a mulher contou que, antes do crime, comprou um antidepressivo e colocou no suco para que o amante tomasse. Depois que ele dormiu, ela teria atingido seu pescoço com uma facada. A vítima ainda teria tentado fugir, momento em que a suspeita desferiu um golpe em sua cabeça com um pedaço de pau, resultando em sua morte.

A mulher poderá responder por homicídio duplamente qualificado. Se condenada, ela pode pegar até 30 anos de prisão.

