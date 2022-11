Patrícia Monteiro da Silva, de 38 anos, que morreu na tarde desta segunda-feira (21), na Marginal Botafogo, em Goiânia, perdeu o controle da motocicleta, segundo a Polícia Civil (PC). Até o momento, a investigação da Delegacia de Crimes de Trânsito (DICT) não identificou a participação de outro veículo no acidente.

Segundo a delegada responsável pelo caso, Maira Bicalho, a pista estava molhada devido à chuva. “Algumas testemunhas afirmaram que ouviram dizer que havia outro veículo envolvido, porém nas análises feitas no local e na motocicleta não encontramos elementos que colaborem com essa versão”, afirma.

Maira destaca que identificaram sujeira de terra nos faróis da motocicleta, o que pode indicar que a motorista freou e perdeu o controle do veículo. “Como o guard rail é baixo e ela estava próxima a ele, ela perdeu o controle, freou e o corpo dela foi projetado para dentro do córrego”, relatou a investigadora.

Câmeras de segurança

Apesar dessa análise, a investigadora enfatiza que ainda busca imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a esclarecer as causas do acidente. “Queremos verificar se algum veículo, mesmo sem interação com a motocicleta, pode ter fechado a motorista e contribuído com a queda dela”, disse.

Pista molhada e buracos

A delegada também comentou sobre as condições da pista no local do acidente. Ela destacou que a pista estava molhada devido à chuva e que a questão de buracos na pista seria uma investigação cível e não criminal. “Nossa investigação é se alguém pode ter contribuído com o acidente”, enfatizou.

Laudos e testemunhas

As investigações ainda aguardam a conclusão do laudo cadavérico para começar a ouvir as testemunhas do caso, o que será feito a partir da próxima semana. “Queremos ter certeza da causa da morte, se foi pela queda ou se ela se afogou no córrego. O que somente o laudo vai esclarecer”, ressaltou.

Homicídio Culposo

Por fim, a delegada afirmou que a linha de investigação é o crime de homicídio culposo, ou seja, não houve uma outra pessoa culpada pela morte da motorista. “Nós ainda só temos elementos que indiquem isso, pois não identificamos que alguém de forma dolosa contribuiu com o acidente”, disse Maira.

Relembre

O acidente aconteceu no final de tarde desta segunda-feira (21), quando o corpo da motorista foi encontrado boiando dentro do córrego na Marginal Botafogo, em Goiânia. Pessoas que passavam pelo local registraram o momento em que um homem tenta resgatar a mulher.

Leia também:

- Mulher morre após sofrer acidente de trânsito e cair no Córrego Botafogo, em Goiânia

- Vídeo mostra homem tentando resgatar mulher que morreu após cair na Marginal Botafogo