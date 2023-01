A mulher de 22 anos, que sobreviveu ao acidente que matou o marido e o filho, de 7 meses, está internada em estado grave em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em Uruaçu, cidade na região norte de Goiás. O marido, o seringueiro Lucas Eduardo Dias da Silva, de 21 anos, e o filho do casal, Lorenzo Eduardo Dias Xavier foram enterrados neste sábado (7). O caminhoneiro suspeito de causar o acidente não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e foi preso.

Em nota ao POPULAR, o Hospital Estadual Centro-Norte Goiano (HCN), onde a mulher está, informou que ela teve politraumatismo e é acompanhada pelas equipes de cirurgia geral, neurocirurgia e medicina intensiva.

Acidente

O acidente aconteceu na tarde de sexta-feira (6), em Santa Tereza de Goiás. Um caminhão de uma empresa que presta serviços à Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) bateu contra o carro da família, na BR-153, e foi destruído com o impacto. A Goinfra informou que o condutor não possui vínculo empregatício com a agência.

Lucas morreu no local e o bebê, Lorenzo, chegou a ser socorrido pela concessionária da rodovia, Ecovias do Araguaia, mas morreu a caminho do hospital. O motorista do caminhão não teve ferimentos.

A Polícia Rodoviária Federal informou que o motorista do caminhão, de 31 anos, além de não ter a CNH, fugiu do local mas acabou sendo encontrado pela corporação em uma mata próxima ao acidente. Foi realizado o teste de bafômetro e o resultado foi negativo. A corporação explicou que a suspeita é que o caminhão tenha invadido a faixa contrária da pista e batido de frente contra o veículo.

De acordo com o sistema do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), o homem segue preso mas na noite deste sábado (7) foi concedido sua liberdade provisória mediante fiança. O POPULAR tenta localizar o contato da defesa do homem.