Uma mulher foi libertada pela polícia após ser agredida e mantida em cárcere privado pelo seu ex-companheiro, em Goianira, na Região Metropolitana de Goiânia. O homem foi preso em flagrante após o resgate da vítima, depois que a mulher estava há mais de 20 horas sumida, na segunda-feira (27). A vítima conviveu com o homem por oito anos e tiveram dois filhos.

Segundo as investigações da Polícia Civil de Goiás (PC-GO), a mulher havia saído de casa, em Araguapaz, cidade a 260 quilômetros da capital, no domingo (26) com destino a Aruanã e, desde então, não entrou mais em contato com a família, o que chamou a atenção dos familiares, que chegaram a registrar um boletim de ocorrência pelo seu desaparecimento.

Após um compartilhamento de informações entre forças policiais, foi verificado que a vítima já tinha requerido diversas medidas protetivas contra o ex-companheiro, a qual ameaçava de morte. Então, um levantamento de inteligência levou o seu desaparecimento até o homem.

Equipes do Batalhão Rural, com apoio do Comando de Operações do Cerrado, da Polícia Militar de Goiás (PM-GO), foram até o endereço do homem e, no local, o suspeito chegou a dizer para os policiais que não sabia informar sobre o paradeiro da ex-companheira.

O tenente Brunno Arantes disse ao POPULAR que, ao ouvirem gritos de socorro, a PM-GO realizou buscas na residência e encontraram a mulher trancada e amarrada em um cômodo da casa em situações desumanas, com machucados e uma marmita no chão, uma garrafa d’água e uma banana.

No momento em que foi resgatada, a mulher disse aos policiais que foi enganada pelo ex-companheiro depois que ele criou um perfil falso nas redes sociais e mantinha conversa com ela se passando por outra pessoa. Então, os dois marcaram um encontro em uma praça pública de Araguapaz para se conhecerem.

Quando a vítima viu que o homem era seu ex-companheiro, ela tentou fugir dele, mas não conseguiu. “Eu corri dele e quando me alcançou, ele me deu murros na cabeça e me jogou no porta-malas", disse. A PM-GO contou que o homem a ameaçou com um canivete.

A mulher relatou que os dois foram para uma estrada de chão e partiram rumo a Goianira e, durante o tempo em que estavam no carro, ele a batia, puxava seus cabelos e a ameaçava de morte. O homem também pegou o celular da vítima e leu e respondeu mensagens. “Eu pedia pelo amor de Deus para ele não me matar”, contou.

Além do homem, a atual companheira dele estava na casa no momento em que os policiais chegaram, mas a vítima relatou que no momento em que ela foi levada ao cárcere, a mulher estava trabalhando. A vítima também disse que a atual do ex falou que a levaria embora da residência.

“Ele (o ex-companheiro) disse que ela me levaria embora e eu ficaria ‘caladinha’ e pegaria os móveis que eu quero, os móveis que eu trabalhei para comprar e também os meus filhos”, disse.

Após ser liberta, a mulher realizou o exame de corpo de delito e o relatório médico apontou escoriações, edemas, hematomas e marcas de amarrações nas mãos e nas pernas.

Como o nome do suspeito não foi divulgado pela polícia, o POPULAR não conseguiu localizar sua defesa.