Cidades Mulher que teve braço cortado pelo vizinho ao defender marido deixa hospital após reimplante Valcilene Barbosa Costa, de 48 anos, sofreu um golpe de foice ao tentar separar briga. Caso aconteceu em Anápolis, no dia 6 de maio

Valcilene Barbosa Costa, de 48 anos, que teve o braço decepado após briga em Anápolis recebeu alta médica na tarde desta quinta-feira (26), com o braço reimplantado. O crime aconteceu no dia 6 de maio deste ano, no Parque das Primaveras e a mulher tentava separar uma briga do marido com o vizinho quando foi atingida por um golpe de foice. Inicialmente internada Hospit...