Uma mulher de 39 anos foi presa em flagrante, na tarde deste sábado (19), em Trindade, suspeita de extorquir um idoso de 60 com o qual trocava fotos íntimas. Segundo a polícia, a mulher é moradora de Goiânia e manteve contato com o homem, que é dono de uma construtora, durante meses. Ela teria passado a ameaçá-lo de morte caso ele não desse o dinheiro que ela pedia.

De acordo com o delegado Fernando Martins, a suspeita é proprietária de uma distribuidora de bebidas e conheceu o idoso após ele iniciar uma obra em frente ao estabelecimento dela. Os dois começaram a trocar fotos íntimas, com ela sempre pedindo dinheiro para o homem, que transferia os valores. No entanto, a mulher, ainda segundo Martins, passou a ameaçar a vítima e sua família.

“Ela ameaçava e dizia que ia mandar alguém matá-lo. Ele procurou nossa delegacia [de Trindade] hoje, e a prendemos em flagrante”, contou o delegado. Conforme apurado, o idoso já havia repassado o valor de R$ 40 mil para a suspeita e daria mais R$ 8 mil hoje. À polícia, ele relatou que precisou tomar dinheiro emprestado com agiotas para pagar a extorsão.

Um outro homem, que alegou que fazia trabalhos como motoboy para a suspeita, também foi detido. A polícia apura se ele teve participação no crime. A mulher segue presa e deve responder pelo crime de extorsão.

