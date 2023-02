Uma mulher salvou um motociclista que quase foi arrastado por uma enxurrada na tarde desta quinta-feira (9), na Rua Maracá, no Setor Santa Genoveva, em Goiânia. A situação foi registrada por um motorista de um carro que passava pelo local e que chegou a demonstrar revolta: "de novo", disse ele.

Logo depois, outro motorista gravou um vídeo no mesmo local mostrando uma 'corrente humana' para retirar a moto do motociclista que estava presa na enxurrada. A pessoa que estava gravando chega comentar sobre a força da água, mostrando preocupação com as pessoas: "Olha a enxurrada como está. Essa moto não desce mais não, larga ela aí", disse.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motociclista foi embora após ser resgatado por populares e não precisou de resgate da equipe.

De acordo com a meteorologia, choveu 59 milímetros em Goiânia e os ventos chegaram a 52 km/h. Foram registradas também a queda de três árvores.

