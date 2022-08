A família de Adriana Santos, do município de Gouvelândia, a 320 km de Goiânia, pede ajuda para encontrar a dona de casa que está sumida desde o dia 9 de agosto. De acordo com a sua prima, Alessandra Coelho, a mulher, de 39 anos, estava em uma casa de repouso na capital enquanto realizava as consultas médicas e acabou desaparecendo. O local informou aos familiares que a mulher saiu e disse que encontraria os filhos. Um boletim de ocorrência pelo sumiço de Adriana já foi registrado.

Alessandra conta que Adriana veio para Goiânia no dia 1º de agosto e, uma semana depois, elas perderam contato. Adriana estava hospedada na Casa de Repouso Pró-Saúde, no Setor Sol Nascente. Preocupada, a família veio até a cidade e a direção do espaço disse que Adriana saiu do lugar no dia 9 de agosto às 6h da manhã com a desculpa de que encontraria os filhos para pegar um dinheiro e voltar para Gouvelândia.

A prima diz que a história não coincide com os fatos. “Essa história não bate. Os filhos da minha prima são menores de idade (uma jovem de 17 anos e uma criança de 8 anos) e o transporte é todo custeado pela Prefeitura de Gouvelândia. Ela estava sempre com o celular na mão, mantendo contato com os familiares. Não faz sentido sumir assim”, diz. O retorno de Adriana para sua cidade estava previsto para ser feito nesta quinta-feira (11).

A família relata que as câmeras de segurança externa da Casa de Repouso não estavam funcionando, então não conseguiram descobrir se Adriana saiu a pé ou entrou em algum carro. Alessandra, prima da desaparecida, diz que somente a câmera da recepção estava funcionando e que Adriana não passou por lá.

A reportagem ligou e mandou mensagens para a Casa de Repouso Pró-Saúde mas até a publicação desta matéria não houve retorno.

Leia também:

- Corpo de José Pereira, fundador do Biscoitos Pereira, é enterrado em Goiânia

- Morador de rua intoxicado por fogueira ao se aquecer do frio está em estado grave, em Anápolis

- Homem liga som automotivo ao lado da delegacia e acaba preso por embriaguez, em Corumbá