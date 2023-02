A Polícia Civil (PC) instaurou nesta terça-feira (7) um inquérito contra uma suspeita de aplicar golpes do bilhete premiado em idosos de Anápolis. De acordo com o delegado responsável, Daniel Nunes, a suspeita se passava por enfermeira e tentava vender um falso bilhete com prêmio no valor de R$ 3 milhões para evitar a burocracia dos bancos. A investigação aponta também que uma idosa era comparsa e ajudava nos golpes, fingindo estar interessada em comprar o bilhete, para dar mais credibilidade à venda.

Conforme foi apurado pela PC, na última sexta-feira a investigada se aproximou de uma mulher de 55 anos, a levou para sacar R$ 5 mil em troca do bilhete e depois fugiu em um veículo que foi flagrado por câmeras de segurança. Esse vídeo foi usado para a identificação da suspeita e foi compartilhado com as polícias rodoviária federal (PRF) e militar (PM).

A PRF encontrou o veículo usado no crime e identificou, com ajuda da vítima, a mulher que se passava por enfermeira. Com ela foram apreendidos o veículo, um aparelho celular e o jaleco que teria sido usado no golpe.

O delegado revelou que a mulher detida não quis colaborar com a investigação e não informou quem seria a sua comparsa. Por ter passado o período do flagrante, a suspeita detida na terça-feira (7) e foi liberada, depois de ser ouvida. Agora que o inquérito foi instaurado, ela pode ser presa.

Ela mora em Ceilândia e já tinha passagens pelo crime de estelionato. A PC descobriu que na maioria dos casos as vítimas eram idosos.

Histórico de crimes

O delegado Daniel Nunes afirmou que neste mês de fevereiro houve outras denúncias de vítimas do golpe do bilhete premiado, em Anápolis. Na primeira semana do mês, quatro pessoas foram detidas suspeitas de terem aplicado esse mesmo golpe, e também eram de Brasília.

Nunes informou que nessa ocasião, após a divulgação de imagens, apareceram mais vítimas de Anápolis e também de Goiânia.