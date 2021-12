Cidades Mulher suspeita de atuar ilegalmente como enfermeira é autuada em Nova Crixás Conduta praticada é considerada contravenção penal e caso foi encaminhado ao Judiciário

Uma mulher que exercia ilegalmente a profissão de enfermeira no Hospital Municipal de Nova Crixás foi autuada nesta quinta-feira (16) pela Polícia Civil. Os policiais chegaram ao caso após uma denúncia e a apuração dos fatos contou com o apoio do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás (Coren-GO). Ela foi interrogada hoje. Conforme a Polícia Civil (PC), a condut...