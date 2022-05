Cidades Mulher tem braço amputado após tentar separar briga, em Anápolis A confusão começou após o marido da vítima reclamar com um vizinho do lixo jogado em um lote baldio que fica ao lado da residência do casal. A mulher segue internada, sem previsão de alta

Uma mulher de 48 anos teve o braço amputado por um golpe de foice após tentar separar uma briga entre o marido e um vizinho na última sexta-feira (06), em Anápolis, a 55 km de Goiânia. A vítima foi socorrida e levada para o hospital, além do trauma no braço ela também foi atingida na cabeça e segue internada sem previsão de alta. De acordo com a Policia Civil, a conf...