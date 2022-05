Cidades Mulher tenta desviar de cachorro na BR-153, mas sofre acidente e fica com o carro destruído Vítima teve ferimentos leves e foi encaminhada ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo

Uma mulher dirigia pela BR-153, na tarde desta quinta-feira (19), quando avistou um cachorro atravessando a pista. Na tentativa de desviar do animal, a condutora acabou colidindo com o canteiro central da rodovia. O acidente ocorreu por volta das 13h, no km 430 da BR-153, em Anápolis, sentido Porangatu. Após a colisão, o motor do carro foi arremessado para f...