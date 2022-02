Cidades Mulher trans é pioneira na OAB Goiás Amanda Souto é a primeira pessoa trans a presidir uma comissão na seccional da ordem em Goiás. A advogada ainda concorre a cargo de direção em âmbito nacional na instituição

Por mais incomum que possa parecer, foi a pandemia da Covid-19 que trouxe luz para a vida e a trajetória profissional de Amanda Souto Baliza, de 30 anos, a primeira mulher trans a ser eleita conselheira seccional em todo o sistema da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Nascida em Mara Rosa e passado a primeira infância em Estrela do Norte, cidades do Norte de Goiás,...