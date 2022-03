Cidades Mulher virá ré após assassinar o namorado com facada em Goiânia Casal teria começado a beber cachaça pela manhã e no final da noite começou a discutir, quando a suspeita atacou o companheiro com uma facada no tórax. Defesa alega que ela agiu para se defender

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) ofereceu uma denúncia nesta sexta-feira (11) contra Yanka Thaina Gomes dos Santos, de 25 anos, que foi presa suspeita de assassinar o namorado José Fernando dos Santos com uma facada no tórax. O juiz da 3ª Vara dos Crimes Dolosos Contra a Vida e Tribunal do Júri da Comarca de Goiânia, Jesseir Coelho de Alcântara, informou que a...