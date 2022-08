Atualizada às 14h48 de 18/08

Sete pessoas morreram tragicamente após uma colisão entre dois carros, nesta quinta-feira (18), na GO-139, em Piracanjuba, entre elas um menino de apenas 3 anos, um adolescente de 14 e três mulheres. De acordo com o tenente-coronel Caramashi, do Corpo de Bombeiros, a criança foi arremessada com violência para fora do veículo.

Caramashi relatou que um casal seguia em um Corolla enquanto cinco outras pessoas, entre elas um menino de 3 anos, um adolescente de 14 e três adultos, ocupavam uma Duster quando os dois veículos bateram de frente no KM-113 da GO-139, em Piracanjuba. Segundo o bombeiro, somente a perícia poderá determinar o que de fato ocorreu.

Ele afirma que a violência do acidente é incomum até para os padrões de acidentes do tipo. “Partir um carro [ao meio] da forma que presenciamos não é algo comum”, comentou, acrescentando que todas as vítimas morreram no local e apresentavam inúmeras fraturas.

Peritos da Polícia Técnico-Científica (PTC) de Morrinhos estão no local e fazem a retirada e identificação dos corpos.

