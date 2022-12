Mulheres foram filmadas furtando calcinhas na Região da 44, em Goiânia. Um vídeo da câmera de segurança da loja mostra o momento em que uma delas coloca os itens dentro de uma caixa, que tinha um buraco (assista acima).

A polícia ainda não conseguiu identificar e localizar as suspeitas. O tenente da Polícia Militar Kleber Martins explicou que ao menos quatro mulheres devem ter participado do crime.

“Esse tipo de ação é comum. Geralmente é um grupo de quatro a seis. Elas se dividem e olham os seguranças, despistam os funcionários e pegam os itens”, explicou.

O furto aconteceu na quarta-feira (22). Conforme o tenente, as mulheres levaram cerca de 48 calcinhas, que custam o total de R$ 480. Além disso, elas levaram pijamas. O prejuízo total da loja chegou a cerca de R$ 700.

De acordo com Kleber Martins, as funcionárias da loja deram falta dos itens no final do dia, quando viram que o valor em caixa não correspondia a quantidade de itens que estava faltando. "Quando suspeitaram, olharam as câmeras. Só conseguiram as imagens por volta das 22h", explicou. O crime acontecu por volta das 10h da manhã.

Segundo Kleber Martins, os itens devem ser revendidos pelas suspeitas. A PM pediu que, caso alguém tenha informações sobre as elas, entre em contato pelo telefone da corporação, (62) 9 9930-3226.

Leia também:

Morador de Goianésia é suspeito de invadir contas bancárias e roubar R$ 1,8 milhão

Jovem tem carro roubado e desaparece após sair para procurar, em Goiânia