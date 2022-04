Cidades Mulheres que desapareceram no Lago Corumbá IV são localizadas com vida pelo Corpo de Bombeiros Elas se perderam no durante um passeio e não conseguiram voltar para o local onde estavam hospedas. As duas passam bem

O Corpo de Bombeiros resgatou com vida na noite de sexta-feira (15), duas mulheres que estavam desaparecidas no Lago Corumbá IV, em Abadiânia. De acordo com testemunhas, as mulheres tinham saído para um passeio de motonáutica no final da tarde e não retornaram. As buscas começaram em seguida e os bombeiros conseguiram localizar as mulheres próximas a uma embarc...