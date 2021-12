Cidades Mulheres que positivaram para ômicron em Goiás participaram de evento religioso Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia busca lista das pessoas que participaram da celebração e dos contatos diretos com as pacientes

As duas mulheres que tiveram o diagnóstico positivo para a variante ômicron, do coronavírus Sars-CoV-2, agente da Covid-19, participaram de um evento religioso no começo do mês em Aparecida de Goiânia. A Secretaria de Saúde do Município iniciou os contatos para rastrear as pessoas que participaram da celebração. Ainda não há informações sobre qual denominação religiosa ...