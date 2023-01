Duas mulheres foram arrastadas pela enxurrada durante temporal, no fim da tarde desta quinta-feira (26), em Nerópolis, a 35km de Goiânia. O caso aconteceu na Rua DF-5, no Setor Dom Felipe e, de acordo com a Prefeitura, houve um volume anormal de chuvas nesta quinta-feira, o que ocasionou fortes enxurradas em alguns pontos da cidade.

Em vídeo divulgado pela TV Anhanguera, é possível ver o momento em que as mulheres se desequelibram após passarem por uma enxurrada. Por não terem os nomes divulgados, o POPULAR não conseguiu atualizar o estado de saúde das duas mulheres. Entretanto, em nota, a Prefeitura de Nerópolis informou que as moças do vídeo não tiveram ferimentos e que passam bem.

A Prefeitura informou ainda que já enviou equipes para os locais mais afetados pelas fortes chuvas e que já iniciou os reparos necessários.

