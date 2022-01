Cidades Municípios alagados em Goiás desmataram 8,4 mil km² Cidades afetadas por chuvas fortes no início deste ano perderam até 40% do território, originalmente coberto por Cerrado. Vegetação preservada pode atenuar efeitos das tempestades

Os 17 municípios de Goiás que decretaram situação de emergência no início do ano por causa dos efeitos das chuvas derrubaram 8.410 km² de Cerrado de 2001 a 2020. A área equivale a 11 vezes o tamanho de Goiânia. Os dados são de um levantamento feito pelo POPULAR no sistema Prodes do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Especialistas em meio ambiente afirma...