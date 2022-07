Os municípios goianos que já dispuserem de doses da vacina Coronavac foram orientados pela Secretaria de Estado da Saúde a iniciarem de imediato a vacinação contra a Covid-19 em crianças de 3 e 4 anos de idade. Segundo a pasta, as cidades desabastecidas irão receber as doses de acordo com a população nessa faixa etária a partir desta quinta-feira (21).

Goiás tem 314.488 crianças na faixa etária entre 3 e 5 anos, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Destas, 45.456, com 5 anos, receberam ao menos uma dose da vacina e outras 59.974 ainda precisam ser vacinadas. Na faixa etária de 3 a 4 anos, devem ser atendidas 209.058 crianças.

A superintendente de Vigilância em Saúde, em substituição, Cristina Laval, informou que o estoque da Central Estadual de Rede de Frio da SES e da maioria dos municípios é suficiente para garantir a aplicação das duas doses das vacinas utilizadas. Contudo, pontuou que as vacinas disponíveis têm prazo de validade até final de setembro. Portanto, o pedido é que os municípios se mobilizem o mais rápido possível.

Ainda segundo a superintendente, a nova etapa da vacinação deverá ser iniciada com crianças de 4 anos, com atenção especial às imunossuprimidas, decrescendo até que se chegue à idade de 3 anos. Lembrando que o intervalo entre as duas doses é de 28 dias. Já as crianças a partir de 5 anos de idade continuarão sendo imunizadas com a vacina Pfizer pediátrica, conforme orientação do Ministério da Saúde (MS).