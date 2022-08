Cidades Municípios de Goiás estão distantes de alcançar desenvolvimento sustentável, aponta relatório Nenhuma cidade goiana alcançou pontuação alta em ranking ligado a ONU. Região Nordeste tem piores colocações. Especialista destaca importância de políticas públicas

Nenhuma cidade goiana conseguiu atingir uma pontuação alta no ranking do Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades - Brasil (IDSC-BR). O município mais bem colocado foi Chapadão do Céu, no extremo Sudoeste goiano, que alcançou 59,52 de um total de 100 pontos possíveis. Os municípios com as piores colocações ficam na região Nordeste do estado. Especialista aponta q...