Cidades Municípios goianos atingidos pelas chuvas deverão receber recursos do Ministério da Cidadania Foram liberados R$ 700 milhões, mas ainda não há definição das localidades beneficiadas

Municípios do Nordeste goiano duramente afetados pelas chuvas nos últimos dias devem ser beneficiados pela Medida Provisória (MP) 1.092/2021 publicada pelo Ministério da Cidadania com o objetivo de liberar R$ 200 milhões para segurança alimentar e R$ 500 milhões para ações do Sistema Único de Assistência Social (Suas). Os recursos serão utilizados no enfrentamento de d...