Dezembro de 2021 foi um mês marcado por fortes chuvas em Goiás. Em alguns municípios choveu acima da média esperada para a região, como em Goiânia, Porangatu, Niquelândia, Posse, Monte Alegre de Goiás, Formosa e Itumbiara. Para 2022, a previsão ainda é de muita água. Segundo o site Climatempo, a região de Goiânia está entre as áreas que terão vários dias de chuva forte e volumosa.

Um levantamento realizado pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), revelou que em alguns municípios a diferença entre a precipitação acumulada e a normal climatológica para o mês de dezembro foi de mais de 80%. Em Posse, no nordeste do Estado, essa variação chegou a 118%.

E foi no nordeste goiano que as fortes chuvas fizeram maior estrago. 14 municípios estão em estado de calamidade e suas comunidades isoladas. Em Monte Alegre, diversas comunidades quilombolas Kalunga ficaram ilhadas e a população vem sofrendo com falta de remédios e alimentos.