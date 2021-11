Cidades Murilo Huff, ex de Marília Mendonça, denuncia que estão usando seu nome para pedir dinheiro Cantor chegou a mostrar o número que está sendo usado para tentativa de golpe

O canto Murilo Huff, ex de Marília Mendnoça e pai do filho dela, alertou por meio das redes sociais que seu nome está sendo usado em tentativa de golpe. Murilo disse que um número, que não é dele, está entrando em contato com as pessoas para pedir dinheiro. Na publicação, Murilo escreveu: “Atenção, amigos: estão se passando por mim através deste número abaixo...