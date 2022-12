Parte do muro de um condomínio residencial em Valparaíso de Goiás caiu, nesta sexta-feira (30), após fortes chuvas na região. Segundo o Corpo de Bombeiros, a estrutura não resistiu à pressão do nível da água, que subiu na via pública, e cedeu. Felizmente, ninguém ficou ferido.

Em um vídeo obtido pela reportagem, é possível ver o tamanho do estrago. Sem o muro, a água da enxurrada acabou entrando para dentro do condomínio, situado no bairro Chácaras Anhanguera, e de algumas casas do local.

Equipes dos Bombeiros estão no local avaliando a situação e cadastrando os afetados para emissão de relatório.

De acordo com a corporação, ainda não foi necessária a evacuação.