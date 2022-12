O muro e uma piscina de uma clínica de estética desmoronaram depois que a barreira de uma obra no terreno vizinho cedeu, no Setor Bueno, em Goiânia. O incidente aconteceu por volta das 12h30 desta quarta-feira (21) e ninguém ficou ferido.

À TV Anhanguera, Lúria Georgea Espíndola, advogada que representa a proprietária da clínica de estética, afirmou que, por sorte, não havia clientes na hora do incidente. “A clínica estava com funcionamento da parte de bronzeamento normalmente, mas, por estar chovendo pela manhã, os clientes foram desmarcados", afirmou. Ela ressaltou ainda que ainda tenta contato com a construtora responsável pela obra.

Em nota enviada ao g1 Goiás, a Teixeira Santos Engenharia, empresa responsável pela obra, afirmou que estava seguindo todas as normas de contenção, mas que, por conta do volume inesperado das chuvas, “acabou ocorrendo o desmoronamento do muro do imóvel vizinho e rompimento da piscina dentro da obra”.

No comunicado, a empresa lamentou o ocorrido e informou que as causas serão apuradas. Veja a nota na íntegra abaixo.

Nota

“A empresa vem a público esclarecer o ocorrido na tarde de quarta-feira (21/12/2022), por volta das 12:30 horas, na obra do setor Bueno, que encontra-se em construção.

A obra de estava seguindo todas as normas da contenção, mas devido ao volume inesperado das chuvas, acabou ocorrendo o desmoronamento do muro do imóvel vizinho e rompimento da piscina dentro da obra.

A empresa lamenta o ocorrido e informa que não houveram vítimas e, imediatamente, a área foi isolada e todos os afetados foram realocados, sendo tomadas todas as medidas cabíveis pela construtora.

Todos os custos dos afetados estão sendo arcados pela empresa, ressaltamos ainda que desde o início, as obras foram avaliadas junto as estruturas das edificações vizinhas conforme laudo cautelar para avaliação do estado dessas.

A empresa sempre agiu obedecendo as normas de engenharia civil e legais e, portanto, as causas serão apuradas.

Estamos, nesse momento, em esforço conjunto com os órgãos públicos e fiscalizadores, buscando soluções para restabelecer o quanto antes as condições adequadas de segurança local e para que os trabalhos necessários retornem a normalidade.”

