Cidades Museu Nacional do Rio de Janeiro inicia reconstrução três anos após incêndio A previsão inicial era iniciar a reforma ainda em 2019, quando a tragédia completou um ano; depois, especulou-se junho deste ano, o que também não se concretizou; o interior do edifício, que agora já tem um projeto pronto, deve ficar ao menos para 2026

Mais de três anos depois do incêndio, o Museu Nacional começa a ser reerguido. O palácio bicentenário que foi casa da família imperial e primeira instituição científica do país, porém, por enquanto só verá sua fachada e parte de seu telhado reformados. A ideia é finalizar essa parte externa até 7 de setembro de 2022, para sediar as comemorações dos 200 anos da ind...