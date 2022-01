Cidades Mutirão de cirurgias de coluna promovido pelo Hugo começa na próxima segunda-feira (31) A meta é realizar 24 procedimentos e zerar a fila de espera da especialidade

Tem início na próxima segunda-feira (31) o segundo mutirão de cirurgias promovido pelo Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), destinado a pacientes com fraturas na coluna, decorrente de trauma. De acordo com médico cirurgião de trauma e quadril e coordenador da ortopedia do Hugo, Regis Castro, a meta é realizar 24 procedimentos e zerar a f...