O mutirão de serviços do governo estadual que estava marcado para os dias 15 e 16 em Aparecida de Goiânia foi suspenso. O governador Ronaldo Caiado (DEM) informou em suas redes sociais que o aumento de casos de Covid-19, influenza e a previsão de fortes chuvas motivaram a alteração da agenda. Uma nova data será marcada posteriormente e divulgada.

Este seria o terceiro mutirão de serviços do governo. Os dois primeiros receberam o nome de Mutirão Iris Rezende. Desta vez, o local escolhido havia sido um espaço na GO-040, ao lado do Portal Sul Shopping. Não há confirmação se o local será mantido no futuro. Entre os serviços ofertados estão cursos de capacitação, emissão de documentos e inscrição para acesso a crédito para pequenos empreendimentos.

Caiado comentou que as estruturas das tendas do evento são móveis e precisam de cuidados específicos em dias de chuvas e ventos fortes. Ele ainda disse que a vacinação tem evitado casos graves de Covid-19, assim como casos graves e mortes. Ele ressalta que este momento será superado e que nova data para o evento será marcada.