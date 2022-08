Neste sábado (6) e domingo (8), é realizada no Parque Atheneu, em Goiânia, a Caravana do Bem, uma ação promovida pela Prefeitura em parceria com o governo do Estado, e que oferece mais de 70 serviços à população. Nos dois dias, das 8h às 16 e das 8h às 12h, respectivamente, a população de toda a região terá acesso aos mais diversos serviços, como emissão de certidões, exames de vista, negociações de IPTU, entre vários outros.

Confira tudo que pode ser feito durante o mutirão:

- Secretaria Municipal de Administração (Semad)

Estandes do Atende Fácil:

Cadastro de empresas e MEI; negociações de IPTU e ISS; cálculo do ITBI; cadastros para habitação e pessoa física; serviços de Processo Eletrônico Digital (PED); cadastro de Feirante Livre e Especial, Ambulante, Food Truck e Permissionário de Mercado; Alvará Fácil; emissão de DUAMs; protocolos de Processos das secretarias; acesso à Nota Fiscal Eletrônica e avulsa; solicitação de escritura; alteração de cadastro imobiliário e emissão de certidões.

- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social (Sedhs)

Cadastramentos no CadÚnico; Carteirinha do Idoso; Orientações sobre benefícios e programas de assistência social; e entrega de 1.000 cestas básicas a pessoas atendidas pelos Núcleos e Centros de Assistência Social da região.

- Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM)

Entrega de 638 cartões do Renda Família +Mulher a mulheres inscritas e aprovadas nas regiões Leste, Sul e Centro-Oeste que ainda não buscaram seus cartões nas três primeiras etapas do programa; Inscrição de interessadas nos cursos de Costura Industrial e para Tábuas de Frios.

- Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM)

Ações para Educação no Trânsito; Emissão de cartões de estacionamento especial para idosos e pessoas com deficiência.

- Procon Goiânia

Orientações quanto às relações de consumo e registro de denúncias e reclamações.

- Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas (SMDHPA)

Acolhimento de denúncias; orientações quanto à retificação de prenome e gênero; divulgação de cursos voltados à população assistida pela pasta (pessoas pretas, LBGTQIA+, jovens e pessoas com deficiência); Central de Libras e informações sobre acessibilidade.

- Secretaria de Planejamento

Serviços de cadastro habitacional; pesquisa “Por Onde Você Anda”, sobre os hábitos de mobilidade. Sorteio de famílias do programa Moradia Goianiense.

- Guarda Civil Metropolitana

Projeto Anjos da Guarda, com pintura facial e apresentações lúdicas. A

- Defesa Civil

Apresentação das áreas de risco e meios de prevenção; Ronda Municipal (Romu): demonstração do aparato utilizado pelo comando; apresentação da Banda de Música, dos cães do Grupo GOC-K-9, além dos serviços de policiamento e guarda de bens executados pelo Comando Operacional; Patrulha Mulher Mais Segura: Entrega de material impresso referente à violência doméstica.

- Educação

Apresentação dos projetos de Reconhecimento Facial e Laboratório Maker – Robótica; recebimento de mudas distribuídas pelo Horta Escolar e informações sobre matrículas e lotação de servidores.

- Sine Móvel

Atualização de cadastros do trabalhador; auxílio com o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital e ofertas de vagas de emprego.

- Secretaria Municipal de Saúde

Aplicação de vacinas contra a Covid-19, Influenza e antirrábica; realização de testagem ampliada; consultas oftalmológicas e para risco cirúrgico e diferentes tipos de exames; auriculoterapia, solicitação de mamografia, aferição de pressão arterial e glicemia capilar, e informações sobre a prevenção do câncer de boca.

- Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma)

Distribuição de mudas de plantas medicinais e nativas do cerrado; orientação quanto ao plantio das espécies; renegociação de multas; consulta para animais de pequeno porte; orientações sobre Licenciamento Ambiental e Licença Fácil, poluição visual e sonora, poda e extirpação de árvores; registro de denúncias relativas à fiscalização.

- Secretaria Municipal dos Esportes

Disponibilização de tênis, futebol de mesa e badminton.

- Secretaria de Cultura

Distribuição de livros e apresentações artísticas.

- Agência Municipal do Turismo e Lazer

Exposição de animais taxidermizados; informes divulgados pela Rádio “Caravana do Bem”, providenciados pela Secretaria Municipal de Comunicação.

- Conselho Tutelar

Informações e orientações à população.

Parceria com o Estado

Emissão de carteiras de identidade, documentos, certidões, boletos e solicitação de serviços; realização de exames de tomografia, oftalmologia e mamografia, além do ônibus do Hemocentro para doação de sangue e coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas.

